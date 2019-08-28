عملها الأبطال.. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح الجزائر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز



واكتسح منتخب مصر لكرة اليد نظيره الجزائري في مباراة نصف النهائي بمدينة كازابلانكا بنتيجة ٤٠ -٢٣ ليتأهل الفراعنة إلى النهائي.



وانتهى الشوط الأول بتفوق كاسح لـ منتخب مصر لكرة اليد بنتيجة ٢١-١٢ قبل أن يكمل الفريق مشواره ويفوز باللقاء.



وينتظر أن يخوض منتخب مصر لكرة اليد النهائي غدا الخميس في مدينة كازبلانكا للحفاظ على لقبه الذي حققه في برازافيل.

نجح منتخب مصرفي التأهل إلى المباراة النهائية ببطولةالمقامة حاليا في المغرب، ليلعب على الذهبية.