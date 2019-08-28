ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عملها الأبطال.. منتخب مصر لكرة اليد يكتسح الجزائر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:48 م
المنتخب الوطني لكرة
المنتخب الوطني لكرة اليد
منتصر الرفاعى
نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى المباراة النهائية ببطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ليلعب على الذهبية.

المنتخب الوطني لكرة اليد يفوز

واكتسح منتخب مصر لكرة اليد نظيره الجزائري في مباراة نصف النهائي بمدينة كازابلانكا بنتيجة ٤٠ -٢٣ ليتأهل الفراعنة إلى النهائي.

وانتهى الشوط الأول بتفوق كاسح لـ منتخب مصر لكرة اليد بنتيجة ٢١-١٢ قبل أن يكمل الفريق مشواره ويفوز باللقاء.

وينتظر أن يخوض منتخب مصر لكرة اليد النهائي غدا الخميس في مدينة كازبلانكا للحفاظ على لقبه الذي حققه في برازافيل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجزائر والسنغال في نهائي الكان.. تفوق كاسح لمحاربي الصحراء تاريخيا

صناعة التاريخ .. مشوار منتخب مصر لناشئي اليد في مونديال كأس العالم

كأس العالم ليد الناشئين 2019 .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة مصر وألمانيا

النجاح مستمر.. منتخب اليد يكتسح غينيا 42 -22 في دورة الألعاب الإفريقية

منة الله ماهر تفوز بـ برونزية التايكوندو في دورة الألعاب الإفريقية

هداية ملاك تتوج بذهبية التايكوندو بدورة الألعاب الأفريقية

ترشيحاتنا

بـ جوز الهند.. هيدى كرم بإطلالة جريئة.. والجمهور: إيه حكاية الفاكهة؟

انت جبان والناس سفلتوك.. شريف مدكور يرد على متابع له دعا عليه بانتشار السرطان

تضم مركز رعاية للأطفال.. حريق هائل يدمر سطح وبرج كنيسة طريق الإنجيل العظيم.. فيديو

اخبار الرياضة.. هذا مدرب الأهلي الجديد.. بديل عامر حسين.. رسالة فرج عامر لاتحاد الكرة

قرار جمهوري بالتمديد لـ ياسر عبد الله سفيرا فوق العادة لدى واشنطن

مدرب الزمالك يهدد اشرف بن شرقي قبل مواجهة المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34

طريقة عمل الكب كيك بالزبدة .. 5 وصفات شهية.. صور