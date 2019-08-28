موقع أمريكي: قطر تمارس تمييزا ضد المصريين.. وتصفهم بـ الأعداء

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن أنها حصلت على تقرير يقدم أدلة دامغة تفضح ممارسة النظام القطري تمييزا يستهدف المصريين، قبيل استضافة الدوحة لكأس العالم في كرة القدم "أولمبياد 2022".



ويثير التقرير الكثير من التساؤلات حول التزام قطر بـ "مدونة السلوك" التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، التي تحكم أكبر مسابقة رياضية في العالم، والتي تقام كل 4 سنوات.



وأشارت شركة الاستشارات البريطانية "كورنرستون جلوبال أسوسيتس" البارزة، في تقرير مكون من 12 صفحة، تحت عنوان "كأس عالم الفيفا 2022 "مخاطر السمعة والرعاية" أن منع الجمهور بناء على جنسيته يعتبر اختراقا لميثاق أخلاقيات الاتحاد الدولي.



ووفقا للتقرير، فقد أعلن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أن قطر لن تصدر تأشيرات لمن وصفهم بـ "أعداءها"، وذلك في إشارة إلى المصريين.



وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن الدولة الحليفة لإيران، تعرضت لمقاطعة من دول الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين بسبب دعمها للإرهاب واحتضانها للمنظمات الإرهابية.

