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رياضة

الوحدة السعودى وبرشلونة في نصف نهائي مونديال اليد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:49 م
على زين
على زين
عمر سلامة
تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بعد فوزه على فريق تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30 - 26 ، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء على صالة الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية ، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة .

وأعرب مدرب فريق الوحدة المعز بن محفوظ عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على تاوباتي البرازيلي في دور الثمانية لبطولة سوبر جلوب ، موضحًا أن الوحدة استعد جيدًا للبطولة خلال الفترة الماضية ، مشيرًا إلى أن عامل الخبرة في الفريق كان له عامل أساسي في الفوز علي تاوباتي .

ويواجه فريق الوحدة نظيره برشلونة الإسباني الخميس في نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد بعد فوز الأخير على الدحيل القطري الأربعاء بنتيجة (38×26).

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