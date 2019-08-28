وزيري يكشف تفاصيل تطوير قصر البارون.. فيديو

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل تطوير قصر البارون بمصر الجديدة، وقال أن «قصر البارون شيد عام 1911، حيث استمر بناؤه لمدة 4 أعوام، ويتكون من بدروم ودورين».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مساحة قصر البارون تصل إلى 12 ألف متر مربع.



وأشار إلى أن «هناك وثيقة فرنسية تقر أن اللون الطوبي هو لون القصر الأصلي، وليس لون آخر كما يروج البعض»، مشيرا إلى أن ترميم القصر بدأ في يوليو عام 2017، ومن المقرر افتتاحه خلال بضع أشهر.



وكشف أن وزير الآثار تلقى اتصالا هاتفيًا من أحد النواب، وأكد وزيري أن النائب أكد لوزير الآثار أن هناك رجل يدعي عم عنتر الذي يبلغ من العمر 87 سنة يريد توجيه الشكر لوزارة الآثار، أن هذا المواطن كان يريد شكر الوزارة لأنه كان يعمل فى القصر وهو صغير.



وأشار إلى أن هذا الرجل أكد أن وزير الآثار أن لون قصر البارون عاد لسابق عهده القديم عندما كان يعمل به فى الصغر، أن لون قصر البارون الذى فيه الآن هو اللون الأصلي، وأكد أن هذا الرجل اخرس جميع الشائعات التى أطلقت فى الفترة الأخيرة.

