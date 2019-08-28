أحدث ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود

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شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها بمجموعة من الصور لها مع أسرتها عبر موقع الصور الشهير انستجرام.وظهرت شيري عادل مع والدتها واخيها الاكبر في صورة عائلية، وحلت شيري عادل بإطلالة جذابة ارتدت فيها كاب ونظارة شمس .ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: "الله يخليكم لبعض " و " ياجمالوا".كانت الفنانة شيري عادلالاسبوع الماضي انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود بعد زواج دام سنة كاملة، وأوضحت شيري عادل في تصريحاتها ان علاقتها جيدة مع معز مسعود بعد انفصالها لوجود عمل بينهم