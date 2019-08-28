ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:46 م
شيري عادل واسرتها
شيري عادل واسرتها
مصطفى كرم
شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها بمجموعة من الصور لها مع أسرتها عبر موقع الصور الشهير انستجرام.

وظهرت شيري عادل مع والدتها واخيها الاكبر في صورة عائلية، وحلت شيري عادل بإطلالة جذابة ارتدت فيها كاب ونظارة شمس .

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: "الله يخليكم لبعض " و " ياجمالوا".

كانت الفنانة شيري عادل اعلنت الاسبوع الماضي انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود بعد زواج دام سنة كاملة، وأوضحت شيري عادل في تصريحاتها ان علاقتها جيدة مع معز مسعود بعد انفصالها لوجود عمل بينهم
View this post on Instagram

❤️ #mother ❤️ #cousin

A post shared by Shery Adel (@shery_adel_official) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رد فعل شيري عادل ومعز مسعود على شائعات طلاقهما

والله انتي عسل .. شيرى عادل تبهر متابعيها في أحدث إطلالتها

علاقة الصداقة جيدة .. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود

بدأت بشائعة وانتهت على انستجرام.. قصة انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد زواج 360 يوما

فيديوجراف| انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد عام غامض

الباحث عن الجميلات.. قصة زيجات الداعية معز مسعود من شيري عادل وبسنت نور الدين التي لم تدم كثيرا

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بالتمديد لـ ياسر عبد الله سفيرا فوق العادة لدى واشنطن

قصير أوي.. فستان منى ممدوح يضع كاظم الساهر في مأزق.. والجمهور: يا بختك

3 ميزات سرية لا تعرفها فى واتساب.. تعرف عليها

محمد يوسف يوجه صدمة قوية إلى نجم الأهلي.. تفاصيل

الاهلى يصدم جمهوره.. استمرار وليد أزارو.. والتخلص من اجايى

تجديد حبس فتاة العياط 30 يوما بعد قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان