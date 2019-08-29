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اقتصاد

30 شركة مصرية تشارك بمعرض أربيل بالعراق سبتمبر المقبل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:50 ص
صناعات الكيماوية
صناعات الكيماوية والأسمدة
أ ش أ
كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن مشاركة 30 شركة مصرية من قطاعي الصناعات الكيماوية والطباعة والتغليف بالجناح المصري بمعرض "أربيل الدولي p5" الذي يقام في كردستان بالعراق خلال الفترة من 4-7 سبتمبر المقبل.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس في تصريحات اليوم إن المشاركة في المعرض تأتي في إطار حرص المجلس على نمو صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن الجناح المصري يقام على مساحة 750 متر بمشاركة 20 شركة من قطاع الصناعات الكيماوية و 10 شركات من قطاع الطباعة والتعبئة والتغليف.

ولفت إلى أن المعرض يعد المعرض الصناعي الأوسع نطاقا والأكثر شمولا في منطقة الشرق الأوسط حيث تغطي قطاعات العرض كافة الجوانب الصناعية لقطاعات البلاستيك، الكيماويات والبتروكيماويات، التعبئة والتغليف، الطباعة، المنتجات الورقية من خلال حدث واحد.

وأضاف أبو المكارم أن معرض "أربيل" يشمل 5 معارض تخصصية تحقق فرصًا تصديرية استثنائية من خلال إتاحة مجالات لامحدودة للشركات العارضة لتقديم أحدث الحلول الصناعية المبتكرة والأفكار الصناعية غير التقليدية لخدمة السوق الواعدة.

من جانبه، أشار محمد مجيد مدير البحوث التسويقية للمجلس، إلى أن قيمة صادرات القطاع للعراق بلغت نحو 33.91 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، يأتي على رأسها صادرات منتجات لدائن البلاستيك بنحو 20.66 مليون دولار، يليها المنتجات الورقية بقيمة 9.35 مليون دولار، ثم المنظفات بنحو 2.19 مليون دولار.

وأضاف أن قيمة صادرات منتجات الزجاج للعراق بلغت نحو 1.06 مليون دولار خلال الفترة من " يناير- يونيو2019"، والكيماويات غير العضوية نحو 200 ألف دولار، والكيماويات العضوية نحو 200 ألف دولار، والأحبار والدهانات نحو 130 ألف دولار، والكيماويات المتنوعة نحو 50 ألف دولار، ومنتجات الأسمدة نحو 30 ألف دولار، والخلايا الجافة نحو 30 ألف دولار، والمواد اللاصقة نحو 10 آلاف دولار.

وذكر مجيد أن أربيل شهدت خلال العقد الماضي ارتفاعا بمعدلات استهلاك المنتجات البلاستيكية بنحو 12%، كما يصل النمو بقطاع المنتجات البتروكيماوية والكيماوية إلى 20%، ويتوقع أن يرتفع معدل استهلاك مواد التعبئة والتغليف إلى 18% سنويا، وكذلك المنتجات الورقية لنحو 7.5%.

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