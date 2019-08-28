إيطاليا.. عودة كونتي رئيسًا للوزراء بعد اتفاق بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي

استدعى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المستقيل جوزيبي كونتي للقائه صباح غد الخميس من أجل تفويضه رئيسًا للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.





ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن ذلك التطور يأتي بعد اتفاق حركة خمس نجوم الإيطالية والحزب الديمقراطي، على أن كونتي ينبغي أن يبقى رئيسًا للوزراء على رأس حكومة مشتركة بين الحزبين.





وقال زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو، إن المحادثات يجب أن تركز الآن على برنامج الحكومة، وهو ما وصفه رئيس الحزب الديمقراطي نيكولا زينجاريتي بأنه سيتضمن "سياسات أكثر عدلًا واعتدالًا".





وتؤدي هذه الخطوة - وفقًا لوكالة "أنسا" - إلى تجنب إيطاليا إجراء انتخابات مفاجئة، كما من شأنها دفع حزب الرابطة اليميني المتطرف وزعيمه ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق، إلى جانب المعارضة.



