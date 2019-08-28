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رياضة

رزاق سيسيه يغيب عن لقاء الزمالك والاتحاد لهذا السبب

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:44 م
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
يسري غازي
يغيب رزاق سيسيه نجم نادى الاتحاد السكندرى عن مباراة زعيم الثغر أمام فريق الزمالك يوم الاحد القادم فى إطار نصف نهائي كأس مصر.

كان الزمالك بقيادة الصربي ميتشو فاز على مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما الليلة الاربعاء 28 اغسطس على ملعب برج العرب.

يأتي غياب سيسيه عن لقاء الزمالك بسبب بند إعارته من الزمالك الى الاتحاد السكندرى الذى يحرمه من اللعب أمام الفارس الأبيض فى مباريات الدورى وكأس مصر.

فى نفس السياق يشارك ثنائي الزمالك السابق أحمد رفعت وإسلام جمال نظرا لبيعهما إلى الاتحاد السكندرى نهائيا وليس على سبيل الإعارة.

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