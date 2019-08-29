مصر تدخل سياحة المغامرات

درب البحر الأحمر بوابة الدخول للعالمية

أول مسار للمشي لمسافات طويلة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية

تعد سياحة المغامرات متعة من نوع خاص لا يعلم مداها وحجمها إلا من مارسها، وهي الأكثر انتشارا فى القارة الأمريكية سواء الشمالية أو الجنوبية، وهذا ما جعل تلك السياحة شيئا مهما بالنسبة لهم.فكان هذا الجانب هو الشق السياحى الذى لفت أنظار الإعلام الأمريكى إلى مصر عن طريق اختيار إحدى مناطق سياحة المغامرات لتكون ضمن أفضل وجهات سياحية لعام 2019، حيث اختارت مجلة التايم درب البحر الأحمر والذى يعد أول مسار للمشي لمسافات طويلة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية توصي بزيارتها فى عام 2019، لتصبح مصر واحدة من أبرز دول العالم لهذا النمط السياحي الجديد.يقول الخبير السياحى عصام علي إن هناك ملايين العشاق فى العالم لسياحة المغامرات وهم الأكثر انفاقا وشغفا بالحياة البرية، ومصر تمتلك ما يمكنها من أن تكون فى مقدمة مقدمي هذا النمط السياحى الجديد، وقد تم الكشف عن درب جديد للمشي لمسافات طويلة، وهو يدعى درب البحر الأحمر، ويُعد أول درب للمشي الطويل في بر مصر الرئيسي وساهم في مشروع هذا الدرب الرحالة البريطاني بن هوفلر، والمغامر المصري عمر السمرة، بالتعاون مع قبيلة المعزّة.ويفتح هذا الدرب، الذي يبلغ طوله 170 كيلومترا، المنطقة لنوع جديد من سياحة المغامرات.وأوضح قيام قناة CNN العالمية لأول مرة في فقرة "اتجاهات السفر" عبر برنامج "غرفة الأخبار" بعرض فيلما للترويج لسياحة المغامرات في مصر، والذي قامت الشبكة العالمية بتصويره في "درب البحر الأحمر"، وتعتبر المرة الأولى التي يتم التصوير فيها في هذا الدرب الجديد، وهذ يعد من الأحداث السياحية الهامة والتى يجب استغلالها، فمدينة الغردقة تمتلك العديد من المقومات السياحة التى تؤهلها لأن تكون فى مقدمة الوجهات السياحية بترتيب أعلى مما تم تصنيفه، خاصة وأنها تمتلك جوا مستقرا طوال العام، كما تمتلك عددا كبيرا من الجزر والشواطئ والشعاب المرجانية بجانب العديد من الرياضات البحرية والبرية.وكشف عن أن الغردقة تمتلك ما يزيد على 150 فندقا سياحيا بعدد من الغردف السياحية إلى 60 ألف غرفة سياحة بمستويات سياحية فاخرة، وهناك تحسن فى مستوى قطاع السياحة وعائداته، وذلك انعكاس للاستقرار السياسى والأمنى الذى شهدته مصر فى الست سنوات الماضية.وأوضح علاء حجازي، مدير إحدى الشركات السياحية، أن درب البحر الأحمر هو أول درب للمشي الطويل في مصر، ويقع بمحافظة البحر الأحمر ويبدأ الدر من منطقة قريبة من مطار الغردقة ويوفر فرصة للباحثين عن المغامرة للتمتع بجمال الطبيعة والحياة البرية الثرية في هذه المنطقة ومشاهدة جبال البحر الأحمر المتنوعة الأشكال والألوان.وقال علاء حجازي إن الدرب يمر بجبال شايب وجبل أبو دخان، وجبل أم عناب ويمكن الدرب السائح من الاستمتاع بالنمط الشاطئى وسياحة المغامرات مع الاستمتاع بالطبيعة البرية المتنوعة في مصر، والتعرف على ثقافة المنطقة.وتخضع هذه المناطق لإشراف قبيلة "المعزة" البدوية على دروب المشي السياحية، فهى المسئولة عن تنظيم رحلات المشي به، حيث إنهم أكثر الناس دراية بالمنطقة ودروبها والدرب عبارة عن شبكة من الطرق القديمة، استخدمها البدو في مصر لقرون بهدف السفر والتجارة والصيد، بجانب أهمية جبال البحر الأحمر تاريخيا والتي مرت بها الحضارات المتعاقبة وشقت طرقا بينها منذ العصور الفرعونية وحتى عصور البطالمة والرومان.