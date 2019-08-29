وكيل نقابة العلميين يوضح حقيقة إلغاء الجمعية العمومية غدا

أكد المهندس الجيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل النقابة العامة للعلميين، أنه استطاع أن يكسب الطعن الذي قدّمه لإيقاف الجمعية العمومية التي أراد نقيب العلميين الدكتور عبد الستار المليجي عقدها غدًا، الجمعة 30 أغسطس.



وقال محمد غريب أبو عميرة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" اليوم، الخميس، إنه تم بالفعل إلغاء الجمعية العمومية غدًا بعد قبول الطعن، وهذا ما يدل على أن القضاء المصري يقف بجانب الحق، ولا أحد يستطيع أن يشكك في حكم المحكمة.



كان كل من المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة، والدكتورة أميرة الحسيني، عضو مجلس النقابة العامة، أقام دعوى قضائية بمحكمة مجلس الدولة ضد الدكتور عبد الستار المليجي، مطالبا بوقف القرار السلبي الصادر بعقد الجمعية العمومية المزمع عقدها ٣٠/٨/٢٠١٩ بالمخالفة للقانون وموارده ولائحته التنفيذية.



وصدر القرار بعد احتلال المليجي مقر النقابة بمنتصف شهر يونيو بمساعدة بلطجية من كفر الشيخ ومثبت بمحاضر رسمية حررها مجلس النقابة العامة مسبقا، وحدّد مجلس الدولة جلسة الثلاثاء ٢٧/٨/٢٠١٩ في الشق المستعجل.