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محافظات

تحرير 68 محضر إشغال ونظافة.. ورصف ميدان الصهريج بجرجا في سوهاج

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:22 م
رصف
رصف
خالد رياض
أعلنت محافظة سوهاج عن ضبط 68 محضر إشغالات ونظافة، وضبط 40 ضبط متنوع، وتحرير 115 مخالفة لمركبات "التوك توك"، في حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.

وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج خلال جولته الليلية المفاجئة بشوارع جرجا السبت الماضي.

وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أن الوحدة المحلية نفذت حملة مرافق وإشغالات مكبرة على مدار يومين متتاليين، أسفرت عن تحرير 115 مخالفة سير لمركبات "التوك توك"، و15 محضر إشغال طريق، و53 محضر عدم نظافة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 40 من المضبوطات المتنوعة.

ولفت رئيس مركز ومدينة جرجا إلى أنه تم تمهيد ميدان الصهريج بوسط المدينة، ورمي التربة الزلطية، والبدء في أعمال رصف الميدان، بالتعاون مع مديرية الطرق والكباري، مشيرًا إلى القيام بحملات نظافة دورية على شوارع وقرى المركز للحفاظ على الشكل الحضاري.

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