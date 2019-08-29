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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري برأس السنة الهجرية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:18 م
اندريه زكي
اندريه زكي
كتب - سامح سلام
بعث الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقيته: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية . وندعو الله أن يعيدها على الشعب المصر العظيم بالسلام والتقدم والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.

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