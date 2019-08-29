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رياضة

وكيل معروف يوسف يجتمع مع مسئولي الزمالك لحسم مصير اللاعب

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:28 م
معروف يوسف
معروف يوسف
ملك موسى
أكد أسامة فرحات وكيل النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط فريق الزمالك الذي انتهت إعارته للشرطة العراقي، أنه سيعقد جلسة اليوم مع مسؤولي القلعة البيضاء من أجل حسم مصير معروف يوسف والعروض التي تلقاها مؤخرا.

وكان وكيل معروف يوسف أكد أن اللاعب تلقى 3 عروض من أندية الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي والمصري البورسعيدي من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وأشار وكيل معروف يوسف إلى أن الاعب لا يمانع في اللعب لفريق المصري في ظل تمسك إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي بضمه مشددًا أنه سيتم حسم موقف اللاعب خلال الساعات المقبلة.

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