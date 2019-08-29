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فن

الأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف.. أول تعليق من محمد رمضان على منتقدي حفله بالساحل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:05 م
محمد رمضان
محمد رمضان
منار نور
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حفله الأخير بالساحل الشمالى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلق محمد رمضان على الهجوم الذى تعرض له خلال الأيام السابق بعد حلفه الأخير: "الأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف #ثقة_في_الله_نجاح ".

يذكر أن محمد رمضان تعرض لهجوم سرش بسبب حفلته الأخيرة التى أقيمت فى الساحل الشمالى وذلك بسبب ظهوره عاريا.

ويستعد الفنان محمد رمضان لمشروعه السينمائى المقبل الذى من المقرر أن يبدأ التحضير إليه فى الفترة القليلة المقبلة.

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