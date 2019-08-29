فان دايك أفضل مدافع في دوري ابطال اوروبا 2019

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا" زميل محمد صلاح ومدافع ليفربول فيرجيل فان دايك كأفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا 2019، على هامش الحفل المقام في مدينة "موناكو" الفرنسية.



بدأ حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت نيوز.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم " يويفا" أعلن القائمة التي تنتافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي ضمت الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.