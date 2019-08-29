ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فان دايك أفضل مدافع في دوري ابطال اوروبا 2019

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:37 م
صدى البلد
أحمد هاني
اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا" زميل محمد صلاح ومدافع ليفربول فيرجيل فان دايك كأفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا 2019، على هامش الحفل المقام في مدينة "موناكو" الفرنسية.

بدأ حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت نيوز.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم " يويفا" أعلن القائمة التي تنتافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي ضمت الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم ليفربول ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

محمد صلاح يحصد المركز السادس في جائزة أفضل لاعب.. تفاصيل

صراع شرس بين فان دايك وميسي ورونالدو.. يويفا يعلن جوائز الأفضل في أوروبا

ميسي ورونالدو وفان دايك.. ماذا قدم الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا؟

قبل ساعات من الإعلان.. تعرف على الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

ترشيحاتنا

مايوه بيج.. نوال الزغبى تثير الجدل بصورة جديدة

غيرنا مش عارف.. تركى ال الشيخ يعلن انتقال صفقة مدوية إلى ناديه

بعد خناقة شقيقتها وأحمد عز.. زينة بإطلالة مثيرة وتعليق غامض على انستجرام .. شاهد

مدفونان بـ صبة خرسانية.. العثور على جثة سيدة ونجلها بعد 3 أشهر من اختفائهما

شاهد.. إطلالة مثيرة لـ زوجة كهربا السابقة على حمام السباحة

بعد أنباء خطبتها.. رجال في حياة منة شلبي خالد يوسف أبرزهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها