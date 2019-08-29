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رياضة

رمضان صبحي ينتظم في تدريبات الكرة بالأهلي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:03 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
انتظم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة، مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريباتٍ بدنيةً بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، خلال اليومين الماضيين، قبل أن ينتظم، اليوم، في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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