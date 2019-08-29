بتكلفة 30 مليون جنيه..محافظ كفر الشيخ يعلن موعد افتتاح متحف الآثار

كشف الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من إنشاءات متحف آثار كفر الشيخ القومي المُقام على مساحة 6760 مترًا مربعًا، بنسبة 99 % بتكلفة 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاحه نهاية شهر سبتمبر المقبل.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المهندسة إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الاثار، والمهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الاثار؛ لبحث استكمال أعمال متحف كفر الشيخ القومي.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن المتحف القومي يضم أقسامًا للعرض المتحفي بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعيًا وتاريخيًا منها “قاعة بوتو” وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.



وأكد أن القاعة الثانية الكبرى وهى "قاعة العرض الرئيسية"، تضم عدة قاعات مقسمة تقسيمًا موضوعياَ وتاريخيًا حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني بالإضافة الى عصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي.



وأشار إلى أن القاعة الثالثة وهى "قاعة العرض الدوري" ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، وهذا بالإضافة إلى "قاعة التهيئة المرئية" والندوات العلمية وتقديم بانوراما مرئية سنيمائية متكاملة عن تاريخ كفر الشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.

