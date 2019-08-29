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رياضة

كريم ايمن يحصد ذهبية جهاز العقلة بدورة الألعاب الإفريقية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:22 م
صدى البلد
ريهام بكير
نجح منتخب الجمباز في إضافة ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، حيث نجح كريم ايمن لاعب منتخب مصر فى إضافة ذهبية جهاز العقله.

وتضم بعثة المنتخب كلا من، علي أبو القاسم ومحمد منتصر وزياد خاطر وكريم أيمن ومحمد إلهامي، ونانسي طمان وفرح أحمد وفرح سيد وماندي عصام وزينة إبراهيم.

ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مدير فني للرجال وأشرف الشافعي مدير فني آنسات ومعهم أماني جمال الدين وأحمد عبد الراضي وزياد الحصري وعمرو طلعت.

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