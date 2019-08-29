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عقوبات أمريكية جديدة على بنك وشخصيات لبنانية بسبب حزب الله

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:21 م
بنك جمال اللبناني
بنك جمال اللبناني
فرضت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس عقوبات على بنك جمال ترست اللبناني على خلفية تقديمه لخدمات مالية لحركة حزب الله.

ووفقا لما نشرته الخزانة الأمريكية، فقد تم فرض تلك العقوبات على البنك على خلفية تقديمه خدمات مالية لحزب الله الذي أدركته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات علي عدد من الأشخاص والشركات اللبنانية لدورها في تمويل أنشطة ميليشيات حزب الله.

وأوضحت الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على أربعة أشخاص بسبب نقل أموال بين الحرس الثوري الإيراني وحماس عبر حزب الله.



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