الشركة القابضة: مياه الشرب في عزبة أبوعطية مطابقة للمواصفات ويتم عمل مناوبات

استجابت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بشأن شكوي المواطنين بعزبة أبوعطية لـ صدى البلد من انقطاع مياه الشرب وتلوث الخط المغذي للمياه بالعزبة.





وأفادت الشركة القابضة للمياه لصدى البلد بأنها عزبة تابعة لقرية المرازيق بالبدرشين ويتم عمل مناوبات بين كل من قرية الشنباب وكفر زهران والقلعة والمرازيق والتي يتم تغذيتهم من محطة البدرشين.



وأوضحت بأنه يتم تشغيل المناوبات في الوقت المحدد لها بكميات مياه تكفي لكل قرية.



وأكدت الشركة أنه لم يرد لها أي شكوى تلوث في مياه الشرب من أهالي عزبة أبو عطية كما أنه تم إحلال وتجديد بعض خطوط المياه بالقرية وتغييرها إلى خطوط بلاستيك ويتم تغيير باقي الخطوط تباعًا وفقًا لخطة الإحلال والتجديد .



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