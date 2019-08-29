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فن

حبيبتى وصاحبتى.. خالد النبوى ينشر صورة بصحبة زوجته

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:53 م
خالد النبوى
خالد النبوى
محمد بدران
نشر الفنان خالد النبوى، صورة جديدة تجمعه بزوجته منى المغربي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر خالد النبوى برفقة زوجته منى المغربي في مهرجان كان وعلق قائلًا "الصورة دى في مهرجان كان كنت بخليها تشوف خمس أفلام في اليوم جننتها منى حبيبتى وصاحبتى اللى بقولها حاضر ونعم".

وانهالت التعليقات على الصورة حيث علق أحد متابعيه: "ربنا يسعد قلوبكم ويبعد عنكم كل شر، وقال آخر: "أنت أعظم فنان في مصر، حياتى عليكم، ربنا يحفظكم".

وينتظر خالد النبوى عرض فيلمه الجديد "يوم مصرى" والذى تدور أحداثه حيث سرد الأزمات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصرى فى حياته اليومية فى شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وألقى المؤلف الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على السطح فى المجتمع وفى نهاية الفيلم عرض للحلول.

فيلم "يوم مصرى" يشارك فى بطولته بجانب خالد النبوي كل من درة وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان وسامى مغاورى واوتاكا وتأليف يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم. 
حبيبتى وصاحبتى.. خالد النبوى ينشر صورة بصحبة زوجته

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