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فن

القلب والروح.. باسم ياخور ينشر صورة رومانسية برفقة زوجته

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:00 م
باسم ياخور وزوجته
باسم ياخور وزوجته
محمد بدران
نشر الفنان الفنان السوري باسم ياخور، صورة جديدة تجمعه بزوجته رنا الحريرى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الفنان السوري باسم ياخور برفقة زوجته رنا الحريرى وعلق قائلًا "انتى القلب والروح".

شارك ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".

ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا. 
القلب والروح.. باسم ياخور ينشر صورة رومانسية برفقة زوجته

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