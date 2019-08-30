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وزير سعودي يأمر بصرف 27 مليون ريال مكافأة للعاملين بإحدى البلديات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:55 ص
وزير سعودي يأمر بصرف
وزير سعودي يأمر بصرف 27 مليون ريال مكافأة لبلدية الرياض
قسم الخارجي
أمر وزير الشؤون البلدية السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، بصرف مكافأة لموظفي أمانة العاصمة الرياض بمبلغ 27 مليون ريال، وذلك بعد تحقيق أمانة الرياض المرتبة الأولى في أعلى الإيرادات البلدية على مستوى المملكة.

وقالت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"تويتر": "معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي يصرف مكافآت تحفيزية لمنسوبي أمانة منطقة الرياض بمبلغ إجمالي قدره ٢٧ مليون ريال".

وأضافت الأمانة عبر تويتر: "استفاد منها ١٤٠٠ موظف وموظفة، وذلك بعد أن حققت أمانة الرياض المرتبة الأولى في أعلى الإيرادات البلدية على مستوى المملكة".

اعتادت السعودية على مكافأة المدينة أو البلدية التي تحقق سنويا أكبر عائد إلى الدولة، وحصلت عليها العاصمة الرياض.

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