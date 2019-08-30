صلاح عبد الله ونادية لطفي وسميحة أيوب عبر إنستجرام

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره بنشر صورة تجمعه بالفنانة سميحة أيوب والفنانة نادية لطفي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام .



وعلق صلاح علي الصورة :" صباح الطاقة والسماحة الضحكة طالعة من القلي بضمير ".



يشترط صلاح عبد الله بمسلسل " قيد عائلي " يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.



مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.