بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

وجه تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، رسالة لـ محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي الميريا عقب التعاقد مع الصفقة العاشرة للنادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر تركى آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " صورة لـ عاصي وعلق : " كنت دايما بحس جواك قيعي صغير ... العاصي دكتور الصفقات".



وضم نادي ألميريا رسميًا المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز لمدة 5 أعوام، قادمًا من نادي بينارول الأوروجواياني، لتدعيم صفوف الفريق الإسباني بالموسم الحالي.



وكان نادي ألميريا قد تعاقد مع 10 صفقات خلال الميركاتو الصيفي حتي الآن بجانب التعاقد مع مدرب جديد منذ نجاح تركي آل الشيخ فى شراء النادى الإسبانى .



