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حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تعرض الكابتن عمرو زكي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لحادث سير مروع بالساحل الشمالي أدى إلى تهشم سيارته بشكل كامل، ونقل على إثرها إلى مستشفى العلمين الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد عدد من أصدقاء عمرو زكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حالته الصحية حرجة جدا، وطالبوا باقي الأصدقاء بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام.

ولم يكشف أي من أسرة الكابتن عمرو زكي تفاصيل وتطورات حالته الصحية، بعدما تحول حسابه الشخصي على فيسبوك إلى قائمة دعوات للمولى عز وجل بأن يتم شفاؤه على خير.
حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين
حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين
حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين
حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين
حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين
حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

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