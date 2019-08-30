ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:41 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
هاجر هانئ
حرصت الفنانة كارمن سليمان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بـ stories جديدة.

ظهرت كارمن فى الصور بإطلالة كاجوال عصرية، مرتدية بنطلون جينز باللون الفاتح، ونسقت مع سترة قطنية ذا أكمام مكشوفة باللون الفوشيا، وانتعلت حذاء رياضى مسطح باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات متناسقة مع إطلالتها الكاجوال.


أما من الناحية الجمالية، واعتمدت كارمن سليمان على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها.


بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها
بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ بنطلون ممزق وبلوزة بكتف واحدة.. إطلالة زوجة تامر حسنى فى عيد ميلاد ابنتيهما..صور

زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى عيد ميلاد ابنتيهما.. كارمن سليمان وأمينة بنفس الإطلالة.. سعر خيالي لفستان إليسا.. نيرمين الفقى بـ كاش مايوه على البحر.. شاهد أبرز إطلالات النجمات خلال الأسبوع

بـ هوت شورت جينز.. ريهام حجاج تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ الهوت شورت والكاش المايوه.. نجمات تنافسن على أجرأ إطلالة في صيف 2019

بـ بنطلون جينز ممزق .. روجينا تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة من تونس

بشعر كيرلى وملابس رياضية.. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 30-8-2019

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ رمال وأتربة.. فيديو

أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة 30-8-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 30 -8- 2019 | .. فيديو

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد