بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها

حرصت الفنانة كارمن سليمان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بـ stories جديدة.



ظهرت كارمن فى الصور بإطلالة كاجوال عصرية، مرتدية بنطلون جينز باللون الفاتح، ونسقت مع سترة قطنية ذا أكمام مكشوفة باللون الفوشيا، وانتعلت حذاء رياضى مسطح باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات متناسقة مع إطلالتها الكاجوال.





أما من الناحية الجمالية، واعتمدت كارمن سليمان على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها.





