ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الاستقرار يسود الأسواق.. الدولار يسجل 16.50 جنيه للشراء.. والذهب يصعد بشكل طفيف.. والطماطم تتراوح بين جنيهين و4.25 جنيه للكيلو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:00 ص
الاستقرار يسود الأسواق
الاستقرار يسود الأسواق
مايكل عياد
أسعار اليوم الجمعة 30-8-2019
- سجل آخر تحديث للدولار أمام الجنيه في البنك المركزي 16.50 جنيه للشراء
- تراوحت الطماطم بين جنيهين و4.25 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه
- الذهب يصعد 8% خلال شهر ويعزز الرهان على الملاذات الآمنة

شهدت أسعار الدولار استقرارا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 30-8-2019، أمام الجنيه في مصر، وسجل آخر تحديث للدولار أمام الجنيه في البنك المركزي 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك المركزي أيضا شراء 18.26 جنيه، وبيع 18.38 جنيه، وسعر الجنيه الإسترليني شراء 20.13 جنيه، وبيع 20.24 جنيه، وسعر الين اليابانى شراء 15.51 جنيه، وبيع 15.60 جنيه، وسعر الفرنك السويسري: شراء 17.77 جنيه، وبيع 16.87 جنيه.

ويواصل الجنيه المصري التعافي في مواجهة سلة العملات الأجنبية، مع استمرار حصاد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مع تراجع معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو فضلا عن ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ما دفع البنك المركزي مؤخرا إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 1.5%.

كما شهد سعر الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-8-2019 استقرارا، في سوق العبور حيث تراوحت الطماطم بين جنيهين و4.25 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وتراوح سعر البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، الكوسة تراوحت بين 4 و8 جنيهات.

وتراوح سعر الفاصوليا في سوق العبور اليوم بين 25 و35 جنيها، والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه، والفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و 4.5 جنيه، والملوخية بين جنيهين و3 جنيهات، والخيار البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه، والبامية بين 14 و20 جنيها.

وعن أسعار الفاكهة، تراوح سعر العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات، التين برشومي بين 5 و8 جنيهات، بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها، مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات، مانجو عويس 17 و 25 جنيها.


ومحا الذهب خسائر المعاملات المبكرة ليسجل ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة ويتجه صوب أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من ثلاث سنوات مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة في ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمي وآمال خفض البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1530.60 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تحقيق مكاسب تتجاوز الثمانية بالمئة للشهر، ستكون الأكبر منذ يونيو 2016، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1540.80 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث سوق السلع الأولية في اس.ام.سي كومتريد، "هذا مجرد انتعاش فني. الناس تنظر للذهب كملاذ آمن حقا... ويستغلون كل تراجع كفرصة شراء"، وزادت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18.39 دولار للأوقية، بعد أن ضاهت يوم الخميس ذروة لم تسجلها منذ ابريل 2017. والمعدن بصدد أكبر مكسب شهري له منذ يونيو 2016.

وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 925 دولارا للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوياته منذ ابريل 2018 في الجلسة السابقة، والمعدن مرتفع أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، ويتجه لأكبر مكسب شهري منذ يناير 2018، وتقدم البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1487.15 دولار للأوقية، لكنه بصدد التراجع للشهر الثاني على التوالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسواق اليوم.. سعر الدولار اليوم 16.50 جنيه للشراء.. الذهب عيار 21 بـ 680 جنيها.. استقرار أسعار الخضراوات والأسماك في سوق العبور

اسعار الذهب فى مصر اليوم .. توقعات بارتفاع 1800 دولار للأوقية

44 جنيها زيادة فى أسعار الذهب منذ بداية أغسطس

الطماطم بـ 4 جنيهات..سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 26-8-2019

البطاطس بـ 5.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 28-8-2019

الذهب يصعد 8% خلال شهر ويعزز الرهان على الملاذات الآمنة

ترشيحاتنا

تافهين ويحبون النوم.. ياسمين الخطيب تتحدث عن الرجال فى حياتها

مع استمرار ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تبشر المصريين بتحسن الطقس وانخفاض الحرارة..فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

نجم الزمالك يقترب من تدريب هذا الفريق

يواصل الاستقرار... أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 30-8-2019

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها