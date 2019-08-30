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أخبار العالم

وزير خارجية تركيا: الناقلة الإيرانية أدريان داريا تتجه الى لبنان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:34 ص
جريس 1
جريس 1
رويترز
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن الناقلة الإيرانية أدريان داريا (جريس 1 سابقا) الموجودة حاليا في المياه الواقعة جنوبي تركيا تتجه إلى لبنان.

وكان موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة السفن قد أظهر في وقت سابق من اليوم أن الناقلة التي هي محور مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران غيرت مسارها مرة أخرى وتتجه إلى ميناء الإسكندرونة في جنوب شرق تركيا.

وأدلى الوزير التركي بتصريحاته لصحفيين في النرويج.

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