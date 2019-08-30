الهلال السعودي يفسخ تعاقده مع مهاجمه الإسباني جوناثان سوريانو

أعلن نادي الهلال السعودي فسخ تعاقده مع الاسباني جوناثان سوريانو مهاجم الفريق بعد 8 أشهر قضاها داخل النادي الازرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وغرد الحساب الرسمي لـ نادي الهلال السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب الأسباني "جوناثان سوريانو" بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال .
جدير بالذكر أن سوريانو، البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى نادي الهلال، في يناير الماضي، قادمًا من صفوف بكين جوان الصيني، في صفقة انتقال حر.
وغرد الحساب الرسمي لـ نادي الهلال السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب الأسباني "جوناثان سوريانو" بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال .
جدير بالذكر أن سوريانو، البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى نادي الهلال، في يناير الماضي، قادمًا من صفوف بكين جوان الصيني، في صفقة انتقال حر.