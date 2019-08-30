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رياضة

الهلال السعودي يفسخ تعاقده مع مهاجمه الإسباني جوناثان سوريانو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:58 ص
جوناثان سوريانو
جوناثان سوريانو
عبدالله هشام
أعلن نادي الهلال السعودي فسخ تعاقده مع الاسباني جوناثان سوريانو مهاجم الفريق بعد 8 أشهر قضاها داخل النادي الازرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وغرد الحساب الرسمي لـ نادي الهلال السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب الأسباني "جوناثان سوريانو" بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال .

جدير بالذكر أن سوريانو، البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى نادي الهلال، في يناير الماضي، قادمًا من صفوف بكين جوان الصيني، في صفقة انتقال حر.

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