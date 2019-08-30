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فن

صبري الحمص نجم همام في امستردام: أتمنى دعوتي لحضور مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:07 م
صبري الهمص مع محمد
صبري الهمص مع محمد هنيدي
احمد شريف
قال الفنان صبري الهمص، أحد أبطال فيلم "همام في أمستردام"، إنه يحلم بأن يقوم بعمل فني مشترك بين هولندا ومصر، مضيفا في تصريحات خاصة لصدى البلد "سيكون هذا الحلم أكثر متعة إذا قامت ابنتي اشجان الهمص وشادي الهمص بكتابة وإخراج الفيلم الذي اتمنى ان امثل به انا وابني شاهين الهمص وفي اعتقادي أنه سيصبح عملا جيدا ومن يعلم ماذا سيحدث في الفترة القادمة".

وأضاف صبري الهمص "علاوة على ذلك اتمنى أمرين ان اي شخص بالوسط يسمع ويقرأ هذا الكلام ويعرفني الطريقة التي يمكن ان احضر بها إلى مهرجان الجونة السينمائي لأني حابب الحضور إلى هذا المهرجان وسعيد بما يحدث هناك، حيث حصل ابني شادي جائزة في المهرجان السابق بعد إخراجه فيلم " نيت شيت" ولكن لم يحضره هناك لاستلامها لأنه كان بمهرجان السينمائي الهولندي واتمنى انه يتم دعوتنا سواء انا او أولادي حيث يكون هناك تداخل واشترك.

من المعروف أن صبري الهمص فنان مصري يعيش في هولندا، وقد تصدر التريند مؤخرا بعد جلسة التصوير التي خضع لها مع أسرته، وتصدرت غلاف إحدى المجلات الهولندية الشهيرة، فاستعاد كثيرون دوره اللافت في فيلم "همام في أمستردام"، الذي شارك محمد هنيدي وأحمد السقا بطولته عام 1999 وحقق حينها نجاحا جماهيريا كبيرا.
صبري الحمص نجم همام في امستردام: أتمنى دعوتي لحضور مهرجان الجونة السينمائي
صبري الحمص نجم همام في امستردام: أتمنى دعوتي لحضور مهرجان الجونة السينمائي

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