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رياضة

مصادر: إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاصة ومنعه من إدارة مباريات الكأس

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:18 م
محمد معروف حكم مباراة
محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمقاصة
يسرى غازى
علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أنه تم إيقاف الحكم الدولى محمد معروف ومنعه من المشاركة فى إدارة مباريات كأس مصر.

قال المصدر ذاته إن إيقاف محمد معروف جاء بعد صدور أخطاء من جانبه لدى إدارته مباراة الزمالك ومصر المقاصة التى أقيمت بينهما فى إطار ربع نهائى بطولة كأس مصر.

لفت إلى أن محمد معروف تغاضى عن احتساب ركلات جزاء لصالح فريق الزمالك وأيضا ضربات جزاء لصالح مصر المقاصة، لافتا إلى أن الحكم الدولى لن يشارك خلال الفترة القادمة فى إدارة لقاءات كأس مصر.

يذكر أن فريق الزمالك تغلب على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 أحرزه عبدالله جمعة وتأهل الى نصف نهائى كأس مصر ليواجه فريق الاتحاد السكندرى بعد غد الأحد على ملعب استاد الإسماعيلية.

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