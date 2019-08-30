مخزون اليورانيوم.. الطاقة الذرية: إيران تجاوزت الحدود المسموحة في الاتفاق النووي

كشفت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن إيران تجاوزت حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب بشكل كبير.



فوفقا لما أظهره تقرير لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن إيران تجاوزت بشكل كبير الحدود المسموح بها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب.



وأكد التقرير أن إيران لا تزال تعمل على تكريره للوصول إلي درجة نقاوة أكبر مما هو مسموح به.



وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تقوم بمراقبة صفقة القرن التي أبرمت عام 2015، في يوليو إيران تجاوزت حد الـ 202.8 كجم لكل من مخزون اليورانيوم المخصب بمعدل تخصيب يصل إلي 3.67٪ والقابل للانشطار الذي يُسمح لطهران بتكرير اليورانيوم.



وبعد شهرين تقريبًا من تجاوزها لهذه الحدود وصلت إيران 241.6 كجم من اليورانيوم المخصب بمعدل تخصيب يصل إلى 4.5٪ .



وأكدت رويترز أن مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب وصل إلي 241.6 كيلوجرام في التاسع عشر من أغسطس.



وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعاونًا كاملًا من قبل إيران، في مهامها التي تقوم بها لمراقبة تنفيذ الإتفاق. وأوضحت الوكالة أن مخزون إيران من الماء الثقيل وصل إلي 125.5 طن في أغسطس.