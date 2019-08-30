طرق تنظيف السيراميك المطفي في دقائق

الحصول على سيراميك لامع ونظيف لا تشوبه شائبة من دهون أو قذروات مهمة صعبة تتمنى السيدات أن تنتهي منها في غمضة عين دون جهد كبير، وخاصًة إذا كان السيراميك مطفي أو باهت، فهو من السيراميك التي تكون مهمة تنظيفه صعبة إلى حد ما، لذا نستعرض في هذا الموضوع طرق تنظيف السيراميك المطفي أو الباهت.



تنظيف السيراميك المطفي بملح الليمون

يعتبر ملح الليمون من المواد ذات الفاعلية القوية لتنظيف السيراميك المطفي بكل سهولة وفي مدة زمنية قصيرة، وذلك لما يحتويه من خصائص تذيب من آثار الدهون والقذورات والأتربة الملتصقة بالسيراميك المطفي.



طريقة تنظيف السيراميك المطفي بملح الليمون :

- كوب من ملح الليمون.

- ماء دافئ.

- اخلط ملح الليمون بالماء الدافئ سويًا، ثم اغمس قطعة قماش أو لوفة مخصصة لتنظيف الأواني والسيراميك.

- اخرج اللوفة وقوم بمسح المنطقة المراد تنظيفها، ستلاحظين أن الدهون تذاب أمام عينيك .

- وأخيرًا وبعد مرور بضع دقائق قوم بمسح السيراميك بقطعة قماش جافة سيكون السيراميك من أي آثار تجعل السيراميك مطفي .



تنظيف السيراميك الباهت

مع مرور الوقت يفقد السيراميك رونقه ولونه الحقيقي نتيجة التنظيف الكثير بالإضافة إلى الأتربة وغيرها من العوامل التي تؤثر على شكله، فيصبح باهت اللون والشكل.



طريقة تنظيف السيراميك الباهت:

- قطعة قماش مبللة واخرى جافة

- ملعقة كحول

- لتر ماء دافئ

- زجاجة مياه غازية

- منظف سيراميك

- قوم بتنظيف السيراميك من الغبار والأتربة باستخدام قطعة قماش مبللة

- بعد ذلك ضيف ملعقة كبيرة من الكحول إلى لتر ماء دافئ

- ضع الخليط في زجاجة وقوم برشها على المنطقة المراد تنظيفها، فقد يقوم الكحول بتنظيف وتطهير السيراميك من القذورات العالقة وكذلك يقضي على الروائح الغير مرغوب فيها.

- بعد ذلك قوم برش زجاجة المياه الغازية على السيراميك ثم اتركيها لمدة بضع دقائق

- واخيرًا امسح السيراميك بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ المزود بالصابون او منظف السيراميك



تنظيف السيراميك المطفي بالخل

يعتبر الخل واحد من بين المنظفات الطبيعية القوية المتوفرة بالمنزل، حيث يمكن استخدامه بأكثر من طريقة لتنظيف السيراميك والقضاء على البقع، بكل سهولة ويسر.



المكونات:

- ¼ كوب خل

- لتر ماء الدافئ

- بيكربونات الصوديوم



-قوم بخلط الخل مع بيكربونات الصوديو في الماء الدافئ

- استخدامي الخليط في تلميع السيراميك



وفي حالة ما كانت القذروات شديدة الصعوبة:

- ½ كوب الخل.

- ¼ كوب بورات الصوديوم

- ¼ كوب من الأمونيا

- 2 لتر ماء دافئ



- اخلط المكونات السابقة جميعًا

- ثم قوم برشه على السيراميك واتركه لعدة دقائق

- فيما بعد ادعك السيراميك بالفرشاة واشطفيه بالماء الدافئ وجففيه جيدًا.