حارس الزمالك السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى عمرو زكي عقب تعرضه لـ حادث مرورى

وجه عبد الواحد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة مؤثرة إلى عمرو زكى ، بعد تعرض الأخير الى حادث مرورى مروع بالساحل الشمالى اليوم.



ونشر عبد الواحد السيد، صورة على انستجرام، وعلق قائلًا: "الف سلامة عليك يا حبيبي ربنا يشفيك ويعافيك دعواتكم بالشفاء لعمرو".



يذكر ان الكابتن عمرو زكي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق تعرض لحادث سير مروع بالساحل الشمالي اليوم الجمعة.



وأدى إلى تهشم سيارته بشكل كامل، ونقل على إثرها إلى مستشفى العلمين الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.