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حوادث

حبس 3 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية 15 يومًا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:38 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
محمد عبدالله
أمرت النيابة العامة، بحبس، 3 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفتها، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للمتهمين فايز زيدان، وطاهر عبد التواب، وعصام سليمان، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

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