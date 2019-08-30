وزير الخارجية النمساوي: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى انضمام دول غرب البلقان



وأكد شالينبرج في تصريح اليوم /الجمعة/ - أنه من الضروري دعم التعاون الإقليمي مع الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي في جنوب شرق أوروبا بالإضافة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي والذي يمثل بالفعل أيضا أولوية للسياسة الخارجية للنمسا.



وأشار إلى أن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في هلسنكي أمس أكد أن النمسا واحدة من أقوى المتحدثين باسم دول غرب البلقان على مستوى دول الاتحاد .



ولفت الوزير النمساوي، إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتطورات الحالية في الشرق الأدنى والشرق الأوسط بالإضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط حيث تركز دول الاتحاد على بحث الوضع في إيران وبخاصة الوضع الأمني في مضيق هرمز باعتباره عنق الزجاجة للاقتصاد الدولي حيث يجب ضمان سلامة وحرية النقل البحري الدولي.



قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، إن "أوروبا غير مكتملة طالما أن دول غرب البلقان ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي".