ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية النمساوي: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى انضمام دول غرب البلقان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:50 م
وزير خارجية النمسا
وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج
أ ش أ
قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، إن "أوروبا غير مكتملة طالما أن دول غرب البلقان ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي".

وأكد شالينبرج في تصريح اليوم /الجمعة/ - أنه من الضروري دعم التعاون الإقليمي مع الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي في جنوب شرق أوروبا بالإضافة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي والذي يمثل بالفعل أيضا أولوية للسياسة الخارجية للنمسا.

وأشار إلى أن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في هلسنكي أمس أكد أن النمسا واحدة من أقوى المتحدثين باسم دول غرب البلقان على مستوى دول الاتحاد .

ولفت الوزير النمساوي، إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتطورات الحالية في الشرق الأدنى والشرق الأوسط بالإضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط حيث تركز دول الاتحاد على بحث الوضع في إيران وبخاصة الوضع الأمني في مضيق هرمز باعتباره عنق الزجاجة للاقتصاد الدولي حيث يجب ضمان سلامة وحرية النقل البحري الدولي.

ترشيحاتنا

10 نصائح لقيادة سيارة اوتوماتيك والمحافظة عليها

درة تتعرض للتحرش من معجب.. ورد فعل ناري منها

بمكون طبيعي.. أفضل طريقة لتنظيف القولون والتخلص من السموم

موقع أمريكي يتوقع غرق مدينة الإسكندرية بالكامل.. تفاصيل

آباء لا يعرفون الإنسانية.. حبس طفلته حتى تعفنت في غرفتها

الشذوذ كلمة السر.. كشف لغز مقتل حارس عقار وحرق جثته في الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير