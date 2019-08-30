بسبب فيديو .. مقتل الفلسطينية إسراء غريب على يد أشقائها يشعل تويتر



أثار مقتل الفتاة الفلسطينية، اسراء غريب، على يد اشقائها، موقع التواصل الإجتماعي تويتر، الذي أنشـأ رواده هاشتاج بعنوان #كلنا_إسراء_غريب، في محاولة منهم لتلقي إجابة منطقية وحيدة عن تساؤل قدموه جميعا وهو "بأي ذنب قتلت تلك الفتاة البريئة؟



ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية، هاجم أشقاء تلك الفتاة القتيلة مستشفى بفلسطين وقاموا بالإعتداء عليها بالضرب الشديد ما ادى الى وفاتها.



وعن الأسباب، أشار رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن السبب ظهورها مع خطيبها في مقطع فيديو نشرته على حسابها على موقع إنستجرام.



أثارت وفاة فتاة الفلسطينية، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول رواد مواقع التواصل مقطعا صوتيا يوضح صراخها الذي يفطر القلب ويبدو أنه خلال مقاومتها لضرب أشقائها.



انتشر التسجيل الصوتي إلا أن عائلتها تنفي الأمر، بيد أن 50 ألف تغريدة على مواقع التواصل تتداول قصة تلك الفتاة متهمة العائلة والأشقاء وإدارة المستشفي وكل من يقبل بتلك النوعية من الجرائم بقتل هذه الفتاة.



وفاة إسراء ألقت الضوء مجددا على موضوع جرائم الشرف في البلدان العربية.



