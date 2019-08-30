ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد عودة ميسي لقيادة برشلونة فى الدوري الإسباني

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:06 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
يسرى غازى
حدد الجهاز الفنى لفريق برشلونة الإسباني بقيادة فالفيردى موعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قيادة الفريق الكتالوني في مباريات الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يستعين الجهاز الفنى للبارسا بخدمات ليونيل ميسي أمام فريق فالنسيا يوم 14 سبتمبر فى المباراة المقرر إقامتها على ملعب الكامب نو في الدوري الإسباني.

ويغيب ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة غدا السبت أمام فريق أوساسونا فى اللقاء المقرر إقامته على ملعب السادار ضمن الجولة الثالثة من الليجا وذلك لمواصلة تعافيه من الإصابة في الساق اليمنى.

يذكر أن ليونيل ميسي حصل أمس الخميس على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا خلال الحفل الذى اقيم فى مدينة موناكو الفرنسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة.. ميسي يتعرض لإصابة في أول مران مع برشلونة

ترشيحاتنا

دار الافتاء: غدا السبت غرة شهر محرم وبداية راس السنة الهجرية الجديدة

بعد تألقه.. ميتشو يشيد بقدرات هذا اللاعب في الزمالك

مرتضى منصور يشهد فوز ناشئي الزمالك على الاهلي.. تفاصيل

بث مباشر .. مباراة الزمالك لكرة اليد أمام نيويورك سيتي في كأس العالم للأندية

العين الحمرا.. تحذير شديد اللهجة من ميتشو للاعبي الزمالك

تفاصيل جلسة تنصيب مازن مرزوق رئيسا لـ المسابقات فى اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير