موعد عودة ميسي لقيادة برشلونة فى الدوري الإسباني

حدد الجهاز الفنى لفريق برشلونة الإسباني بقيادة فالفيردى موعد عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قيادة الفريق الكتالوني في مباريات الدوري الإسباني.



ومن المقرر أن يستعين الجهاز الفنى للبارسا بخدمات ليونيل ميسي أمام فريق فالنسيا يوم 14 سبتمبر فى المباراة المقرر إقامتها على ملعب الكامب نو في الدوري الإسباني.



ويغيب ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة غدا السبت أمام فريق أوساسونا فى اللقاء المقرر إقامته على ملعب السادار ضمن الجولة الثالثة من الليجا وذلك لمواصلة تعافيه من الإصابة في الساق اليمنى.



يذكر أن ليونيل ميسي حصل أمس الخميس على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا خلال الحفل الذى اقيم فى مدينة موناكو الفرنسية.