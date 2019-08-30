كأس مصر.. انطوي يضيف الهدف الثاني لـ بيراميدز فى شباك حرس الحدود ..فيديو

أحرز جون أنطوي، الهدف الثاني لفريقه بيراميدز فى شباك حرس الحدود خلال الشوط الثاني من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب بتروسبورت فى دور الـ8 ضمن منافسات كأس مصر .



جاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 69 عن طريق أنطوي بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله إبراهيم حسن لينفرد بالمرمي ويسددها بقوة لتصطدم بالقائم فتسكن الشباك .



افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 48 عن طريق أنطوي من ركلة جزاء بعد عرقلة لاسلام عيسي داخل منطقة الجزاء ليعلن حكم المباراة ضربة جزاء لصالح بيراميدز.



بدأ فريق بيراميدز بالضغط المتواصل والهجوم لاحراز هدف مبكر كما فعل في الشوط الاول.