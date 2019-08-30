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فن

رولا سعد تطرح كليب دكان شلاطة.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:48 م
رولا سعد
رولا سعد
آيه عاطف
طرحت الفنانة رولا سعد، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"

وتقول كلمات الأغنية :"تعالى دكان شلاطة .. ماشية تاتا .. جايبة حاجة ساقعة .. وفـ ايدي شكولاته" وهي من كلمات فضل الراوى، والحان بينو، وتوزيع رامي جلال و الفيديو كليب من اخراج ايهاب عبد اللطيف.

وتجسد رولا سعد خلال الفيديو كليب شخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال، ما تضطر للعمل في دكان شلاطة الذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام لترطيب الجسم وتقليل عطش الناس في الاجواء الحارة.

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