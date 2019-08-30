أمير صلاح الدين: مشاركتي في فيلم الممر كان حلم الطفولة.. فيديو

قال الفنان أمير صلاح الدين، أنه مشاركته في فيلم الممر يعتبر حلما من أحلام الطفولة بالنسبة له، مشيرا إلى أن كل الأطفال المصريين يحبون الأفلام التي تتحدث عن الجيش والمهمات الخاصة.



وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية "منى الشاذلي"، خلال ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه بمجرد معرفته الدور الذي سوف يقدمه في الفيلم شعر بالخوف الشديد، منوها أن الفيلم قدم معادلة صعبة من تحقيق إيرادات عالية؛ بالاضافة إلى القصة الهامة التي يقدمها.



ويستضيف برنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على فضائية سي بي سي، اليوم الجمعة، فريق "بلاك تيما" الغنائي بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الفريق وإطلاق أولى أغانيه "بحار".