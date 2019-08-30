شقيق عمرو زكي يفجر مفاجأة حول سبب حادث الساحل الشمالي

قال صابر زكي شقيق عمرو زكي لاعب منتخب مصر السابق، إن حالة شقيقه مستقرة حتى الآن، بعد الحادث المروع الذي تعرض له على طريق الساحل الشمالي.



وأضاف صابر زكي في تصريحات تليفزيونية: "توجهت إلى مستشفى العلمين لنقله إلى المستشفى الجوي في منطقة التجمع، موضحا أن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة صباحا".



وتابع صابر:" عمرو زكي كان يسير بسرعة كبيرة وميكروباص اصطدم به من الخلف مما أدى إلى انقلاب السيارة، وتم إجراء الفحوصات الطبية له وتم إجراء 40 غرزة في رأسه وحوالي 14 غرزة في قدمه، لديه شرخ في الحوض و 3 أضلع".



وأردف: "عندما ذهبت إلى مستشفى العلمين، لم يكن واعيا، وبدأ يتحدث حوالي الساعة السابعة مساء".