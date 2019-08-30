شغل مدير مكتب وزير الدفاع .. من هو فهد بن محمد العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد

فهد بن محمد بن صالح العيسى الذى عين اليوم رئيسا للديوان الملكي السعودي الصادر امر ملكى بتعيينه كان يشغل مدير مكتب سمو وزير الدفاع.. صدى البلد يرصد السيرة الذاتية له فى النقاط التالية



- ولد فهد محمد العيسى عام 1384هـ

حصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف عام 1406هـ



- حصل فهد محمد العيسى على ماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز عام 1412هـ ، وشهادة تقدير وتفوق من جامعة الملك سعود عام 1406هـ ، ومن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1412هـ لتفوقه .



- حصل فهد محمد العيسى على وسام الوحدة اليمنية الوطني من الدرجة الثالثة على جهوده في مفاوضات الحدود السعودية اليمنية عام 1422هـ .



- عمل فهد محمد العيسى باحث قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1406هـ ، ثم مستشار قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 1416هـ ، وعمل مستشار قانوني متعاون مع الديوان الملكي منذ عام 1416هـ حتى عام 1434هـ ، وكلف مديرًا عامًا لمكتب وزير الدفاع منذ بداية عام 1435هـ .



- وفيما يتعلق بالخبرات حضر فهد محمد العيسى العديد من المؤتمرات والندوات في المجالات القانونية المختلفة ، ومحكم معتمد لدى وزارة العدل ، وشارك في العديد من اللجان التي شكلت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وبعض الجهات الحكومية الأخرى لدراسة بعض الأنظمة واللوائح والاتفاقيات



- عمل فهد محمد العيسى كمستشار وعضو في الجانب السعودي في لجنة تعيين الحدود السعودية اليمنية المشتركة ، وعضو في الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي اليمني ، سبق له العمل كرئيس للجنة الدائمة لدراسة الموضوعات المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، سبق له العمل في العديد من اللجان الإدارية في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء



- شارك فهد محمد العيسى في عضوية عدد من اللجان التي شكلت في وزارة الدفاع ، كلف برئاسة لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات ، عمل عضوًا في لجنة الفصل في منازعات ومخالفات صناعة الكهرباء .



- عمل فهد محمد العيسى كمستشار غير متفرغ لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ، ومدينة الملك فهد الطبية ، والمؤسسة العامة للبريد ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.



- قدم فهد محمد العيسى عدد من البحوث ومنها بحث عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحث عن حماية البيئة الدولية ، وشارك في إعداد دراسة عن البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة ، قدم عدد من الدراسات ومنها دراسة عن قوانين الاستثمار التجاري في ظل الأنظمة الخليجية ، ودراسة عن صندوق النقد العربي.



- فى 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيين فهد محمد العيسى مديرًا لمكتب سمو وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.



- وعين اليوم فهد محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي السعودي



أوامر ملكية بتعيينات ووزارة وهيئات جديدة

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أوامر ملكية تضمنت تغييرات في الديوان الملكي ، حيث تم تعيين فهد محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي السعودي.



وتضنمت القرارات أوامر ملكية بإعفاء نائب رئيس الديوان الملكي، عقلاء بن علي العقلاء، من منصبه، وفقا لوكالة "واس" السعودية.



وشملت القرارات أوامر الملكية أيضا تعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية بعد أن صدر أمر ملكي بإنشائها، وتغيير اسم ديوان المراقبة إلى الديوان العام للمحاسبة.



كما أصدر الملك سلمان أوامر ملكية بتعيين مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، خلفا لخالد بن عبد المحسن المحيسن، وفقا لواس.



وتضنمت القرارات أوامر ملكية بإعفاء خليل بن صالح الثقفي من منصبه كرئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وإعفاء تماضر بنت يوسف الرماح من منصبها كنائب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وتعيين ماجد بن سالم الغانمي خلفا لها.



كما تم تعيين كل من ماجد بن سالم الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعبدالله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.



كما تضمنت القرارات أوامر ملكية تحويل " هيئة تطوير مدينة الرياض " إلى هيئة ملكية باسم " الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، بحيث يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.



وشملت القرارات أوامر ملكية آخر بإنشاء مرکز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيميًا بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.



ومن ضمن القرارات أوامر ملكية بإنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.



كما تم تعديل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة".