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فن

بعد الاعتراف بفرق المهرجانات.. أوكا وأورتيجا يشكران هاني شاكر

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:20 ص
أوكا وأورتيجا
أوكا وأورتيجا
سعيد فراج
نشر الحساب الرسمي، لفريق المهرجانات «أوكا وأورتيجا»، صورة للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، شاكرين إياه، بعد قرار النقابة الأخير بتقنين أوضاع فرق المهرجانات، وإدراجهم في النقابة بشعبة "راب شعبي".

وفي التعليق على الصورة، وجه "أوكا وأورتيجا" شكر خاص لـ هاني شاكر، قائلين: "شكرا الفنان الجميل والاستاذ هانى شاكر".

وكان "أوكا وأورتيجا" قد قاما بغناء تتر مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، في الموسم الرمضاني الماضي، الأغنية حملت اسم "كله بالأونطة".

مسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي"، من بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسني شتا ومحمود فارس.

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