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أمريكا تفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:43 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت عقوبات على السفينة الإيرانية "أدريان داريا 1" وقائدها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته غبر موقعها الإلكتروني: "السفن مثل "أدريان داريا 1" تمكن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من بيع كميات ضخمة من النفط لتمويل أنشطة النظام ونشر الإرهاب".

وتابعت: "من يقدم دعمًا للسفينة "أدريان درايا 1" يخاطر بتوقيع عقوبات عليه، ويجب عدم السماح لفيلق القدس الاستفادة من مبيعات النفط المحظورة".

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