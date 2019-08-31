أمريكا تفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت عقوبات على السفينة الإيرانية "أدريان داريا 1" وقائدها.



وقالت الوزارة في بيان نشرته غبر موقعها الإلكتروني: "السفن مثل "أدريان داريا 1" تمكن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من بيع كميات ضخمة من النفط لتمويل أنشطة النظام ونشر الإرهاب".



وتابعت: "من يقدم دعمًا للسفينة "أدريان درايا 1" يخاطر بتوقيع عقوبات عليه، ويجب عدم السماح لفيلق القدس الاستفادة من مبيعات النفط المحظورة".