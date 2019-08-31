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أول تعليق من الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد السعودية بعد الأوامر الملكية الأخيرة

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:17 ص
مقر الهيئة
مقر الهيئة
أحمد قاسم
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مازن الكهموسن أمس الجمعة إنه سيسعى ليأخذ كل مواطن سعودي حقه المشروع سواء في تقديم المشاريع الحكومية أوالمنافسة عليها، لافتًا إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بإعلامه عن أي وزير لا يتعاون مع الهيئة في المرحلة المقلبة.

وأضاف مازن الكهموس الذي صدر أمس الجمعة أمر ملكي بتعيينه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برتبة وزير، "وجهني ولي العهد بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة" .

وتابع الكهموس في تصريحات لقناة "العربية": "بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذير شديد اللهجة من ولي العهد حيث وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط".

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمرا ملكيا بتعيين فهد العيسى رئيسا للديوان الملكي.

كما أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين بندر الخريف وزيرا لها، إضافة إلى أمر بتحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض. فضلا عن بإنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الوطنية.

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