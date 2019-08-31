ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول واستون فيلا.. أهم مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:16 ص
محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد رشاد
يستعرض موقع صدى البلد، مواعيد مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019 في كافة الدوريات، حيث يشهد اليوم السبت مباريات هامة فى الدوري الانجليزي اهما مباراة ليفربول و بيرنلي و كريستال بالاس و استون فيلا .

وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم، على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

ساوثهامتون X مانشستر يونايتد 1:30 ظهرا - beIN SPORTS HD2

ليستر سيتي X بورنموث 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 1

مانشستر سيتي X برايتون 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD2

نيوكاسل X يونايتد واتفورد 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 9

وست هام يونايتد X نوريتش سيتي 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 12 EN

كريستال بالاس X أستون فيلا 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 7

تشيلسي X شيفيلد يونايتد 4:00 عصرا- beIN SPORTS HD 11 EN

بيرنلي X ليفربول 4:00 عصرا beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني الممتاز

أوساسونا X برشلونة 5:00 مساء - beIN SPORTS HD 3

خيتافي X ديبورتيفو ألافيس 7:00 مساء - beIN SPORTS HD 3

ليفانتي X بلد الوليد 7:00 مساء- beIN SPORTS HD 7

ريال بيتيس X ليجانيس 9:00 مساء beIN SPORTS HD 3


الدوري الإيطالي الممتاز

ميلان X بريشيا - 6:00 مساء - beIN SPORTS HD 4

يوفنتوس X نابولي - 8:45 مساء - beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني الممتاز

باير ليفركوزن X هوفنهايم - 3:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5

بايرن ميونيخ X ماينز 05 - 3:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5

يونيون برلين X بوروسيا دورتموند 6:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5

كأس محمد السادس للاندية الابطال (البطولة العربية)

العهد - لبنان X الاتحاد - السعودية - 6:00 مساء - أبوظبي الرياضية HD 1

المريخ - السودان X الوداد الرياضي - المغرب - 8:00 مساء أبوظبي الرياضية HD 1

الدوري السعودي الممتاز

الإتفاق X الأهلي - 5:40 مساء - KSA Sports 2

الرائد X الهلال - 6:05 مساء KSA Sports 1 HD

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم السبت 17- 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ليفربول يغرد على القمة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية

سبت ناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أزمة جديدة.. اتحاد الكرة يتحفظ على معايير اختيار مدرب المنتخب

تشويه وجه عارضة ازياء بزجاجة داخل بار.. صور

10 معلومات عن فهد بن محمد العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد

بعد 20 عاما.. تحديد موعد محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

ديسابر يرفض الراحة استعدادا لبتروجيت فى نصف نهائي كأس مصر

وزير الاهلى يقود مفاوضات الدقائق الأخيرة مع المدرب الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير