ليفربول واستون فيلا.. أهم مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019

يستعرض موقع صدى البلد، مواعيد مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019 في كافة الدوريات، حيث يشهد اليوم السبت مباريات هامة فى الدوري الانجليزي اهما مباراة ليفربول و بيرنلي و كريستال بالاس و استون فيلا .
وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم، على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون X مانشستر يونايتد 1:30 ظهرا - beIN SPORTS HD2
ليستر سيتي X بورنموث 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 1
مانشستر سيتي X برايتون 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD2
نيوكاسل X يونايتد واتفورد 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 9
وست هام يونايتد X نوريتش سيتي 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 12 EN
كريستال بالاس X أستون فيلا 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 7
تشيلسي X شيفيلد يونايتد 4:00 عصرا- beIN SPORTS HD 11 EN
بيرنلي X ليفربول 4:00 عصرا beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني الممتاز
أوساسونا X برشلونة 5:00 مساء - beIN SPORTS HD 3
خيتافي X ديبورتيفو ألافيس 7:00 مساء - beIN SPORTS HD 3
ليفانتي X بلد الوليد 7:00 مساء- beIN SPORTS HD 7
ريال بيتيس X ليجانيس 9:00 مساء beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي الممتاز
ميلان X بريشيا - 6:00 مساء - beIN SPORTS HD 4
يوفنتوس X نابولي - 8:45 مساء - beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني الممتاز
باير ليفركوزن X هوفنهايم - 3:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5
بايرن ميونيخ X ماينز 05 - 3:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5
يونيون برلين X بوروسيا دورتموند 6:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5
كأس محمد السادس للاندية الابطال (البطولة العربية)
العهد - لبنان X الاتحاد - السعودية - 6:00 مساء - أبوظبي الرياضية HD 1
المريخ - السودان X الوداد الرياضي - المغرب - 8:00 مساء أبوظبي الرياضية HD 1
الدوري السعودي الممتاز
الإتفاق X الأهلي - 5:40 مساء - KSA Sports 2
الرائد X الهلال - 6:05 مساء KSA Sports 1 HD
وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم، على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون X مانشستر يونايتد 1:30 ظهرا - beIN SPORTS HD2
ليستر سيتي X بورنموث 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 1
مانشستر سيتي X برايتون 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD2
نيوكاسل X يونايتد واتفورد 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 9
وست هام يونايتد X نوريتش سيتي 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 12 EN
كريستال بالاس X أستون فيلا 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 7
تشيلسي X شيفيلد يونايتد 4:00 عصرا- beIN SPORTS HD 11 EN
بيرنلي X ليفربول 4:00 عصرا beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني الممتاز
أوساسونا X برشلونة 5:00 مساء - beIN SPORTS HD 3
خيتافي X ديبورتيفو ألافيس 7:00 مساء - beIN SPORTS HD 3
ليفانتي X بلد الوليد 7:00 مساء- beIN SPORTS HD 7
ريال بيتيس X ليجانيس 9:00 مساء beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي الممتاز
ميلان X بريشيا - 6:00 مساء - beIN SPORTS HD 4
يوفنتوس X نابولي - 8:45 مساء - beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني الممتاز
باير ليفركوزن X هوفنهايم - 3:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5
بايرن ميونيخ X ماينز 05 - 3:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5
يونيون برلين X بوروسيا دورتموند 6:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5
كأس محمد السادس للاندية الابطال (البطولة العربية)
العهد - لبنان X الاتحاد - السعودية - 6:00 مساء - أبوظبي الرياضية HD 1
المريخ - السودان X الوداد الرياضي - المغرب - 8:00 مساء أبوظبي الرياضية HD 1
الدوري السعودي الممتاز
الإتفاق X الأهلي - 5:40 مساء - KSA Sports 2
الرائد X الهلال - 6:05 مساء KSA Sports 1 HD