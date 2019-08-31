ليفربول واستون فيلا.. أهم مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019

يستعرض موقع صدى البلد، مواعيد مباريات اليوم السبت 31 - 8 - 2019 في كافة الدوريات، حيث يشهد اليوم السبت مباريات هامة فى الدوري الانجليزي اهما مباراة ليفربول و بيرنلي و كريستال بالاس و استون فيلا .



وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم، على النحو التالي:



الدوري الإنجليزي الممتاز



ساوثهامتون X مانشستر يونايتد 1:30 ظهرا - beIN SPORTS HD2



ليستر سيتي X بورنموث 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 1



مانشستر سيتي X برايتون 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD2



نيوكاسل X يونايتد واتفورد 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 9



وست هام يونايتد X نوريتش سيتي 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 12 EN



كريستال بالاس X أستون فيلا 4:00 عصرا - beIN SPORTS HD 7



تشيلسي X شيفيلد يونايتد 4:00 عصرا- beIN SPORTS HD 11 EN



بيرنلي X ليفربول 4:00 عصرا beIN SPORTS HD 2



الدوري الإسباني الممتاز



أوساسونا X برشلونة 5:00 مساء - beIN SPORTS HD 3



خيتافي X ديبورتيفو ألافيس 7:00 مساء - beIN SPORTS HD 3



ليفانتي X بلد الوليد 7:00 مساء- beIN SPORTS HD 7



ريال بيتيس X ليجانيس 9:00 مساء beIN SPORTS HD 3





الدوري الإيطالي الممتاز



ميلان X بريشيا - 6:00 مساء - beIN SPORTS HD 4



يوفنتوس X نابولي - 8:45 مساء - beIN SPORTS HD 4



الدوري الألماني الممتاز



باير ليفركوزن X هوفنهايم - 3:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5



بايرن ميونيخ X ماينز 05 - 3:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5



يونيون برلين X بوروسيا دورتموند 6:30 عصرا - beIN SPORTS HD 5



كأس محمد السادس للاندية الابطال (البطولة العربية)



العهد - لبنان X الاتحاد - السعودية - 6:00 مساء - أبوظبي الرياضية HD 1



المريخ - السودان X الوداد الرياضي - المغرب - 8:00 مساء أبوظبي الرياضية HD 1



الدوري السعودي الممتاز



الإتفاق X الأهلي - 5:40 مساء - KSA Sports 2



الرائد X الهلال - 6:05 مساء KSA Sports 1 HD

