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فن

فتاة شعبية.. رولا سعد تطرح دكان شلاطة باللهجة المصرية عبر يوتيوب

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:54 ص
رولا سعد
رولا سعد
عمرو خليفة
طرحت المطربة رولا سعد فيديو كليب لأغنيتها الجديدة «دكان شلاطة»، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي تجسد فيها شخصية فتاة من حارة شعبية، وتقدمها باللهجة المصرية.

و«دكان شلاطة» كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وتظهر رولا سعد خلال الفيديو كليب بشخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال، وتعمل فى دكان شلاطة الذى يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام.

وكانت قد أهدت رولا سعد أغنية لمحمد صلاح بعنوان «اتقدم يا فرعون».

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