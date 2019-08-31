جددى سفرتك بـ تشيز كيك البقلاوة بالقهوة العربي

تشيز كيك البقلاوة بالقهوة العربي من الحلويات الجديدة وغير التقليدية التى يمكنك تجهيزها وإعدادها فى المنزل على طريقة الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.



مقادير تشيز كيك البقلاوة بالقهوة العربي

الشربات

1 ملعقة عصير ليمون

ثلث كوب عسل

ربع كوب ماء



تشيز كيك

2 كوب جبنة كريمي

2 كوب كريمة خفق سائلة

نصف كوب عسل

ربع كوب قشطة حامضية

بيضة

صفار بيضة

فانيليا

1 ملعقة كبيرة قهوة عربي

1 ملعقة كبيرة ماء ساخن



الكراست

ثلاثة أرباع كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 وثلاثة أرباع كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب فستق وعين جمل مفرومين



البقلاوة

لفة جلاش

1 كوب فستق وعين جمل

1 ملعقة صغيرة قرفة

نصف كوب زبدة طرية



طريقة تحضير تشيز كيك البقلاوة بالقهوة العربي

* لعمل الشربات: يوضع على النار السكر مع العسل والماء ويترك حتى يغلي ثم يضاف عصير الليمون

* لعمل تشيز كيك: يخفق باستخدام مضرب كهربائي الجبنة الكريمي والكريمة السائلة مع العسل والقشطة الحامضية

* يضاف إليها صفار البيض والبيضة والفانيليا والقهوة العربي المذوبة في الماء

* يخفق الخليط جيدا

* لعمل طبقة الكراست يعجن الدقيق مع الزبدة ويضاف إليه السكر البودرة والفانيليا والفستق وعين الجمل

* تفرد العجينة في صينية سهلة الفتح مبطنة بورق زبدة مع تغطية الجوانب

* يصب الخليط في الكراست

* يقطع ورق الجلاش بحجم الصينية المستخدمة توضع ورقة جلاش بدون دهن ثم توضع الطبقات الأخرى تدهن بالزبدة وتحشى بالمكسرات المجروشة وتكرر العملية حتى تنتهي الكمية

* تنقل طبقة الجلاش فوق الخليط في الصينية ويدهن وجهها بالزبدة

* تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية مدة ساعتين

* تخرج لتبرد في الثلاجة مدة 3 ساعات

* وتقدم وعليها الشربات سابق التجهيز مزينة بالفستق وعين الجمل



